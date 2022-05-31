Нафтове ембарго проти Росії: що ухвалили країни ЄС і як це вплине на економіку агресора

Європейські політики наголошують, що ембарго буде болючим, але чи здатне воно знищити економіку країни-агресора та зупинити російську машину війни? Навряд чи.

Після довгих суперечок Євросоюз таки ухвалив політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії.

Щоправда, воно містить певні винятки для країн, які із самого початку блокували заборону на імпорт російських енергоносіїв.

Європейські політики наголошують, що ембарго буде болючим, але чи зможе воно знищити економіку країни-агресора та зупинити російську машину війни?

Що сталося?

Лідери країн ЄС в рамках шостого пакета санкцій домовилися про часткову та поступову заборону на імпорт російської нафти.

Які зроблені винятки?

З-під дії санкцій тимчасово виведені трубопровідні поставки нафти.

Постачання по нафтопроводу "Дружба" до Центральної Європи будуть зберігатися, поки Угорщина, Словаччина та Чехія не знайдуть альтернативу російському ресурсу.

Основна частина поставок по цій трубі йшла до Польщі та Німеччини, які добровільно відмовитися від російської нафти.

Разом з Нідерландами ці дві країни були найбільшими покупцями російської сировини, разом вони отримували понад дві третини російського ресурсу.

Що означає поступова заборона на імпорт?

Документ, який регламентує ембарго та містить усі подробиці, ще не опублікований. За процедурами ЄС, рішення саміту мають бути юридично запроваджені окремими рішеннями Ради ЄС, які деталізують процедуру набуття чинності.

Однак уже зараз ЗМІ з посиланням на офіційних осіб ЄС публікують окремі деталі майбутнього ембарго.

За даними Bloomberg, заборона на морські постачання почне діяти через пів року після набуття документами чинності, на нафтопродукти – через вісім місяців.

Російські ЗМІ пишуть, що Болгарія та Чехія добилися вигідніших умов, відтермінувавши ембарго на більш тривалий час. Утім, офіційного підтвердження цієї інформації поки нема.

Скільки Росія постачала в ЄС?

У середньому за добу Росія експортує трохи більше 4,5 млн бар нафти. Понад половину цього обсягу йде до ЄС.

Через магістральний трубопровід у 2021 році РФ постачала в Євросоюз близько 720 тис бар сирої нафти на день. Для порівняння: морські перевезення становлять 1,57 млн бар на день з балтійських, чорноморських та арктичних портів.

transportenvironment.org

Який обсяг втратить Росія?

За словами президента Євроради Шарля Мішеля, навіть з урахуванням винятку щодо трубопровідних поставок ембарго буде дуже болючим для РФ, бо "зачепить 75% російського нафтового експорту в Європу та 90% – до кінця року".

Скільки грошей втратить Росія?

За даними Bloomberg, через заборону Кремль щороку недораховуватиметься близько 22 млрд дол.

Виходячи з обсягів експорту у 2021 році та поточної ціни на нафту Urals, 12 млрд дол росіяни втратять через відмову від трубопровідних поставок до Польщі та Німеччини, ще 10 млрд дол – від заборони на експорт нафти танкерами.

Росія продовжить заробляти близько 6 млрд дол на експорті до Угорщини, Словаччини та Чехії.

Наскільки це рішення болюче для Росії?

Щоб відповісти на це питання, треба дочекатися публікації остаточного рішення та сподіватися, що воно не буде містити додаткових привілеїв для "зрозумілих" Кремлю країн.

Однак уже зараз зрозуміло, що в короткостроковій перспективі ембарго в запропонованому вигляді не буде вбивчим для економіки Росії.

На думку ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення було б болючішим, якби санкції набули чинності одразу і стосувалися поставок газу.

"Значна частина нафти, яка транспортується морем (і потрапила під ембарго – ЕП), буде направлена в країни, які не підтримують санкцій. Але далеко на весь обсяг, і реалізувати його за ринковими цінами буде неможливо", – каже він.

Як відомо, після початку війни дисконт на російську нафту до еталонного сорту Brent сягав 35 дол за бар. На думку Коболєва, у середньо- чи довгостроковій перспективах санкції матимуть ключове значення для перемоги України.

"Безповоротна втрата європейського ринку енергоносіїв та його захоплення іншими постачальниками повинна нагадати кремлівським керманичам, як і чому розвалився Радянський союз.

Якщо Росія не зупиниться і не поверне награбоване, то наступною жертвою стане газ. А ось газ вони перепродати чи перенаправити не зможуть", – сказав він.

А що з газом?

Це питання набагато складніше, оскільки відмова від російського газу потребуватиме більше часу і зусиль. Представники ЄС дали зрозуміти, що газове ембарго в рамках наступного пакета санкцій проти Росії обговорюватися не буде.

"Газ – це зовсім інше, ніж нафта, коли йдеться про безпеку постачань. Російську нафту набагато простіше компенсувати, тому газове ембарго не буде питанням у наступному пакеті санкцій", – заявив канцлер Австрії Карл Негаммер.

Детально про те, за яких умов та коли можливе ембарго на поставки російського газу, читайте в матеріалі ЕП найближчим часом.