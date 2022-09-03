Початок дії нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи РФ щонайменше на 40% у 2023 році – Галущенко

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Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що доходи Росії у 2023 році впадуть щонайменше на 40% через початок дії нафтового ембарго ЄС.

Про це він повідомив у своїй сторінці у Facebook.

Країни G7 оголосили про готовність терміново впроваджувати обмеження на ціну російської нафти та нафтопродуктів.

"Початок дії нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи рф щонайменше на 40% у 2023 році. Це, в свою чергу, призведе до скорочення видобутку нафти приблизно на 20% вже на початку наступного року", – йдеться в повідомленні.

Галущенко додав, що реалізація рішення щодо обмеження цін буде узгоджуватися з графіком шостого пакета санкцій Євросоюзу, який передбачає встановлення ембарго на нафту – з 5 грудня, на нафтопродукти – з 5 лютого.

Залежність РФ від експорту нафти є очевидно, на думку міністра, оскільки у другому кварталі цього року її нафтогазові доходи склали близько половини надходжень до бюджету. А цьогорічні високі ціни на нафту живили російську казну навіть попри зменшення обсягів продажу, проте вже зараз ця тенденція змінюється.

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Нагадаємо:

Міністри фінансів країн G7 домовилися, що обмеження цін на нафту з РФ почне діяти з 5 грудня для сирої нафти та з 5 лютого – для нафтопродуктів.

В ЄС 1 серпня набуває чинності ембарго на імпорт вугілля з Росії - такий захід включили в п'ятий пакет санкцій, ухвалений 7 квітня 2022 року.