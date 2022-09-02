G7 впровадить обмеження цін на сиру нафту з РФ з 5 грудня – FT

Міністри фінансів країн G7 домовилися, що обмеження цін на нафту з РФ почне діяти з 5 грудня для сирої нафти та з 5 лютого – для нафтопродуктів.

Про це повідомляє у п'ятницю Financial Times.

"Обмеження діятиме відповідно до ембарго ЄС на імпорт російської нафти: з 5 грудня для сирої нафти та з 5 лютого для нафтопродуктів", цитує FT слова джерела, ознайомленого із ситуацією.

Також чотири офіційні особи підтвердили, що міністри фінансів "Групи семи" оголосять про угоду про запровадження обмеження цін на закупівлю російської нафти пізніше у п'ятницю.

Обмеження цін на російську нафту підтримує Європейська комісія, але потребує підтримки з боку держав-членів ЄС.

У повідомленні нааголошується, що на думку розробників, цей захід буде найбільш ефективним лише в тому випадку, якщо він отримає підтримку третіх країн, які купують російську нафту у великих кількостях, наприклад, Індії.

"Обмеження ціни гарантує, що кожна країна може отримати найнижчу можливу ціну, і це добре для світу", – сказав координатор санкцій Державного департаменту США

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Джеймс О’Браєн.

Нагадуємо:

У березні США заборонили імпорт нафти з РФ. Єс на початку червня затвердив шостий пакет санкцій, який передбачав заборону імпорту нафти та деяких нафтопродуктів із Росії.





