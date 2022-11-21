Страны ЕС нарастили импорт российского дизтоплива накануне эмбарго

Европейские трейдеры нарастили импорт российского дизеля, чтобы успеть заполнить хранилища в регионе накануне того, как в феврале в блоке начнет действовать эмбарго на нефтепродукты из РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Европейский Союз запретит импорт российских нефтепродуктов с 5 февраля, что станет следствием запрета импорта на российскую нефть, который вступит в силу в декабре.

Поставки российского дизельного топлива, предназначенного для хранения в регионе Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA), выросли до 215 тысяч баррелей в сутки с 1 по 12 ноября, объясняет старший аналитик энергетической компании Vortexa. Это на 126% больше, чем в октябре.

По данным Refinitiv, в ноябре дизельное топливо из России составило 44% от общего объема европейского импорта автомобильного топлива в ноябре по сравнению с 39% в октябре. Среди причин - ограниченное количество альтернативных источников, доступных в краткосрочной перспективе.

Хотя зависимость Европы от российского топлива упала с более чем 50% до полномасштабного вторжения РФ в Украину, Россия остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива на континенте.

"ЕС должен будет обеспечить около 500-600 тыс. баррелей в сутки дизельного топлива, чтобы заменить российские поставки. Замена будет поступать из США, а также из стран к востоку от Суэца, в первую очередь с Ближнего Востока и Индии", - рассказывает Юджин Линделл, аналитик рынка нефтепереработки и нефтепродуктов в FGE.





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Напоминаем:

Доходы России в 2023 году упадут минимум на 40% из-за начала действия нефтяного эмбарго ЕС.

Министры финансов стран G7 договорились, что ограничение цен на нефть из РФ начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля - для нефтепродуктов.