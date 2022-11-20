Обанкротившаяся FTX задолжала кредиторам почти 3,1 миллиарда долларов

Криптобиржа FTX, которая подала заявление на защиту в деле о банкротстве США, заявила, что задолжала своим 50 крупнейшим кредиторам почти 3,1 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении суда в субботу говорится о том, что биржа задолжала около 1,45 млрд долл своим 10 крупнейшим кредиторам. Ранее сообщалось, что в FTX по меньшей мере 1 млрд долларов клиентов исчез с криптобиржи.

Также аналитическая компания Nansen утверждает, что примерно 662 млн долларов в токенах тайным образом вытекли из международных бирж FTX и США, а криптомагната Сэма Бенкмана-Фрида допросила полиция Багам.

Что же произошло с FTX - объяснение в видео ЭП.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Криптовалютная биржа FTX начнет процедуру банкротства в США, а ее исполнительный директор Сэм Бенкман-Фрид уйдет в отставку после кризиса ликвидности в компании, которая вызвала вмешательство регуляторов по всему миру.