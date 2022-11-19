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Компания Tesla отзывает более 321 000 автомобилей в США, поскольку задние фонари могут периодически не светиться.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Техасский производитель электромобилей заявил, что отзыв касается некоторых автомобилей Model 3 2023 года выпуска и Model Y 2020-2023 годов выпуска, согласно заявлению в Национальное управление безопасности дорожного движения.

Tesla развернет беспроводное обновление, чтобы устранить проблему с задними фонарями, и заявила, что не имеет сообщений о каких-либо авариях или травмах, связанных с отзывом.

Напомним:

Tesla планирует начать массовое производство своего электропикапа Cybertruck в конце 2023 года - через два года после первоначальной цели.

Компания Tesla начала расчищать леса в Германии, чтобы расширить свой завод электромобилей вблизи Берлина, что является ключевым элементом планов развития компании в Европе.

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