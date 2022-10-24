Tesla знизила ціни на електромобілі в Китаї на 9%

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Tesla знизила стартові ціни на свої електромобілі Model 3 і Model Y на 9% у Китаї, змінивши тенденцію зростання в галузі на тлі ознак зниження попиту на найбільшому авторинку світі.

Про це пише Reuters.

"Зниження цін, опубліковане на китайському веб-сайті виробника електромобілів, є першим зниження, яке Tesla здійснила в Китаї у 2022 році", - пише агентство.

Зниження цін також відбулося після коментаря CEO Tesla Ілона Маска минулого тижня про те, що в Китаї та Європі триває "свого роду рецесія", і Tesla заявила, що цього року не досягне цільового показника поставок автомобілів.

Минулого тижня Маск сказав аналітикам, що в поточному кварталі попит був високим і він очікує, що Tesla буде "стійкою до рецесії".

"Зниження цін підкреслює можливу цінову війну, на якій ми наголошуємо з серпня", - сказав Ши Цзі, аналітик CMBI.

Минулого тижня аналітики CMBI попередили, що 2023 рік принесе більшу конкуренцію в секторі електромобілів, заявивши, що очікується зростання продажів електромобілів і гібридів.

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Дані в понеділок показали, що роздрібні продажі в Китаї зросли на 2,5% у вересні, що нижче очікуваного зростання на 3,3% і менше половини зростання в 5,4% у серпні.

Американський автовиробник і кілька китайських конкурентів кілька разів підвищували ціни з минулого року на тлі зростання вартості сировини. Але Tesla регулярно коригувала ціни на свої автомобілі в Китаї, включаючи знижки, що відображають державні субсидії.

Tesla повідомила Reuters, що коригує ціни відповідно до витрат. За словами компанії, використання потужностей на Шанхайському заводі покращилося, а ланцюжок поставок залишається стабільним, незважаючи на вплив на економіку Китаю суворих обмежень щодо нульового поширення COVID-19.

Стартова ціна на седан Model 3 була знижена до 265 900 юанів ($36 727) з 279 900 юанів, а ціна на позашляховик Model Y була знижена до 288 900 юанів з 316 900 юанів.

Зараз Tesla є третім найбільш продаваним виробником електромобілів у Китаї після BYD Motor і SAIC-GM-Wuling і є єдиним іноземним гравцем у списку 15 найкращих, свідчать дані китайської Асоціації пасажирських автомобілів.

Економічна правда