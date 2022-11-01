Tesla планує почати серійне виробництво пікапа Cybertruck наприкінці 2023 року – ЗМІ

reuters

Tesla планує почати масове виробництво свого електропікапа Cybertruck в кінці 2023 року - через два роки після початкової мети.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела.

Минулого місяця Tesla заявила, що працює над підготовкою свого заводу в Остіні, штат Техас, до виробництва нової моделі з "раннім виробництвом", яке почнеться в середині 2023 року. "Ми знаходимося на останньому етапі для Cybertruck", - сказав Маск в ході телефонної конференції з фінансовими аналітиками.

"Це може означати очікування ще одного року для сотень тисяч потенційних покупців, які заплатили 100 доларів, щоб зарезервувати Cybertruck в одному з найбільш очікуваних і ретельно відстежуваних запусків електромобілів за всю історію.

Компанія Tesla не відповіла відразу на прохання прокоментувати ситуацію", - пише агентство.

Компанія не оголосила остаточну ціну на Cybertruck, не показала серійну версію автомобіля і не уточнила, як вона буде управляти поставками акумуляторів для нової моделі.

У 2019 році Tesla прогнозувала початкову ціну нижче 40 000 доларів, але відтоді ціни на нові автомобілі зросли, і Tesla підняла ціни на весь свій модельний ряд.

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Запуск Cybertruck зробить Tesla учасником ринку електромобілів в одному з найбільш прибуткових сегментів американського ринку і конкурентом електропікапам таких компаній, як Ford Motor і Rivian Automotive, які випустили моделі в поки що обмеженій кількості.

У січні Маск назвав причиною перенесення запуску Cybertruck на 2023 рік дефіцит комплектуючих.

У травні Tesla припинила приймати замовлення на Cybertruck за межами Північної Америки.

Аналітики також попереджають, що ослаблення світової економіки почне позначатися на продажах Tesla, яка до цього часу була в змозі продати кожен автомобіль, який вона виробляє. Маск заявив, що очікує, що майбутня рецесія триватиме "ймовірно, до весни 24-го року".

Нагадуємо:

Повідомлялось, що Tesla сподівається почати поставки акумуляторного електричного пікапа Cybertruck у середині наступного року.

Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck з футуристичний дизайном у 2019 році.

Спочатку очікували, що його випуск розпочнеться у 2021 році, потім ці терміни змінились.

У вересні 2021 року Маск повідомив співробітникам, що компанія не збирається починати виробництво Cybertruck до кінця 2022 року, а масовий випуск стартує не раніше кінця 2023 року.

У січні стало відомо, що Tesla Inc планує почати виробництво свого електричного пікапа Cybertruck до кінця першого кварталу 2023 року, а не в кінці 2022 року, як планувалось раніше.

Економічна правда