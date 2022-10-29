Tesla збирається розширити завод електромобілів в Німеччині

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Компанія Tesla розпочала розчищати ліси в Німеччині, щоб розширити свій завод електромобілів поблизу Берліна, що є ключовим елементом планів розвитку компанії в Європі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Автовиробник хоче збільшити свої складські і логістичні можливості на майданчику в Грюнхайде. Tesla вже розпочала процес очищення близько 70 гектарів дерев, необхідних для розширення, повідомили в компанії.

Наразі невідомо, наскільки швидким буде будь-яке значне розширення фабрики. Однак, раніше компанія заявляла, що хоче розширити фабрику приблизно на 100 гектарів, щоб додати вантажний майданчик і склад для зміцнення залізничного сполучення.

Головний виконавчий директор Ілон Маск передав перші 30 моделей Y, виготовлених на заводі, клієнтам у березні після місяців бюрократичних невдач. Минулого року компанія поскаржилася на "дратівливі" затримки остаточного затвердження проєкту та заявила, що цей процес уповільнює промислову трансформацію Німеччини.

Нагадаємо:

Tesla знизила стартові ціни на свої електромобілі Model 3 і Model Y на 9% у Китаї, змінивши тенденцію зростання в галузі на тлі ознак зниження попиту на найбільшому авторинку світі.