В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде за границу, чтобы снизить нагрузку на энергосистему

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Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что украинцам стоит подумать о выезде из страны, чтобы помочь экономить энергию.

Об этом сообщает BBC.

"Если они смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы", — сказал Тимченко.

По его словам, система становится менее надежной с каждой российской атакой, а снижение потребления электроэнергии является ключевым для ее функционирования. Сейчас энергетическая система все еще не в состоянии производить достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить текущие потребности, поэтому выезд из страны, как вариант сокращения потребления, следует рассматривать как помощь Украине выиграть войну.

После длительных российских атак усложняется восстановление поврежденной инфраструктуры.

"К сожалению, у нас закончилось оборудование и запчасти... Поэтому мы обращаемся к нашим партнерам, государственным служащим, компаниям и производителям оборудования помочь нам с немедленной поставкой имеющегося оборудования", — сказал Тимченко.

Генеральный директор ДТЭК, добавляет, что российские специалисты помогают военным, обучают их, создают очень конкретные цели, знают большие части нашей сети или электростанций.

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Напомним:

В результате нанесенных россиянами ракетных ударов выведена из строя почти половина энергосистемы Украины.

Россияне в четверг, 17 ноября, обстреляли газодобывающую инфраструктуру АО "Укргаздобыча" на востоке Украины.

Во время массированного ракетного обстрела во вторник, 15 ноября, российские оккупационные войска выпустили по территории Украины более 90 ракет и беспилотников на сумму от полумиллиарда до миллиарда долларов.