Ракетні обстріли вивели з ладу майже 50% енергосистеми України – Шмигаль

Внаслідок завданих росіянами ракетних ударів виведена з ладу майже половина енергосистеми України.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу, передає Укрінформ.

Він наголосив, що Росія продовжує ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, таким чином воюючи проти цивільного населення та позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв'язку.

"Тільки протягом 15 листопада росія випустила по українських містах близько 100 ракет. Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу", – додав глава уряду.

Шмигаль наголосив, що в цих умовах Україна потребує додаткової підтримки від європейських партнерів як у сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткових фінансових ресурсів для закупівлі додаткових обсягів газу і також для більшої підтримки енергетичного сектору.

Нагадуємо:

Росіяни у четвер, 17 листопада, обстріляли газовидобувну інфраструктуру АТ "Укргазвидобування" на сході України.

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Під час масованого ракетного обстрілу у вівторок, 15 листопада, російські окупаційні війська випустили по території України понад 90 ракет та безпілотників на суму від пів мільярда до мільярда доларів.