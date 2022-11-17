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У "Нафтогазі" підтвердили обстріл росіянами газовидобувних об’єктів

Четвер, 17 листопада 2022, 12:42 - Анастасія Жарикова

Росіяни у четвер, 17 листопада, обстріляли газовидобувну інфраструктуру АТ "Укргазвидобування" на сході України.

Про це повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook.

В результаті ударів декілька об’єктів зруйновано, ще декілька зазнали пошкоджень.

Інформацію щодо постраждалих наразі встановлюють, загоряння на об’єктах вже ліквідували працівники ДСНС.

"Спеціалісти Укргазвидобування оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки", – додав Чернишов.

Нагадуємо:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Росія здійснює удари по газовидобувних об'єктах України і по Південному машинобудівному заводу у Дніпрі.

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