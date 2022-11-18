Спрос на генераторы в Украине вырос в десять раз за месяц, павербанки - в 16 раз

В период с 10 октября по 10 ноября украинцы купили почти в десять раз больше генераторов, чем за аналогичный период прошлого года вследствие массированных атак россиян по украинской энергетике.

Об этом говорится в данных ритейлера Эпицентр.

Реализация генераторов в сети выросла в 9,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными среди потребителей были бензиновые генераторы, доля которых в структуре продаж составляла почти 82%. Дизельные генераторы покупали 11% потребителей.

Также существенно выросли продажи павербанков, аккумуляторов, инверторов и зарядных станций, отмечает ритейлер.

Так, реализация аккумуляторов выросла более чем втрое, инверторов - вчетверо. Еще большая динамика роста продаж за указанный период наблюдалась в категории павербанков: их продажи взлетели более чем в 16 раз.

Украинцы покупали и портативные зарядные станции, реализация которых за месяц выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

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Напоминаем:

В результате нанесенных россиянами ракетных ударов выведена из строя почти половина энергосистемы Украины.

Во время массированного ракетного обстрела во вторник, 15 ноября, российские оккупационные войска выпустили по территории Украины более 90 ракет и беспилотников на сумму от полумиллиарда до миллиарда долларов.