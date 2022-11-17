Новости 17 ноября: "плановые включения" света, продолжение работы зернового коридора  

О зерне. В Стамбуле договорились о продлении работы "зернового коридора" для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней

О свете. Масштабные разрушения энергетических объектов Украины, нанесенные Россией 15 и 17 ноября, могут привести к отключениям электроэнергии на несколько дней и "плановым включениям" в некоторых районах лишь на несколько часов

Об обстрелах. Россияне в четверг, 17 ноября, обстреляли газодобывающую инфраструктуру АО "Укргаздобыча" на востоке Украины

О прогнозах. В Минэкономики не исключают необходимости пересмотра макроэкономического прогноза до конца года в связи с массированными ракетными ударами по объектам энергетики.

О Херсонской области. Российские военные, отступая с правобережной части Херсонской области, заминировали территорию солнечной электростанции в Белозерском районе.

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Турция вместо России. Для чего Эрдоган строит европейский газовый хаб?

Бедная на сырье Турция стремится стать мощным игроком на энергетическом рынке Европы. Для чего это Эрдогану?