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Росіяни перед відступом замінували СЕС на Херсонщині

Четвер, 17 листопада 2022, 18:02 - Анастасія Жарикова

Російські війсьеп, відступаючи з правобережної частини Херсонської області, замінували територію сонячної електростанції у Білозерському районі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

Правоохоронці зазначають, що до початку війни СЕС була важливим елементом енергетичної безпеки громади.

Під час окупації військові РФ розграбували та пошкодили станцію, нині вона не працює і частина населення страждає через відсутність електроенергії і тепла. 

Наразі після деокупації території працівники поки не можуть розпочати відновлення діяльності станції і генерації електроенергії. Найближчим часом туди направляться спеціалісти для проведення перевірки території та розмінування.  

війна електроенергія
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