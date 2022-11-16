Украина и Польша начали переговоры о совместном контроле на границе

Делегации Украины и Польши начали в Варшаве первый раунд переговоров по внедрению совместного таможенного и пограничного контроля.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Предварительно такое соглашение должно определить правила работы совместных пунктов пропуска, обмена информацией между контролирующими службами, принципы противодействия нелегальной миграции, проведение совместных патрулей. Также проект предусматривает возможность контрольными службами двух стран делегировать друг другу выполнение своих служебных полномочий и функций.

Совместный контроль на границе должен упростить и ускорить ее пересечение для международных перевозчиков и частных лиц. После подписания соглашения Украина станет страной, которая не входит в состав Евросоюза, но имеет подобные пункты пропуска со страной-членом ЕС.

Начатый в среду первый раунд переговоров продлится два дня и должен завершится наработкой базовой редакции документа.

В Министерстве инфраструктуры напомнили, что общий товарооборот между Украиной и Польшей за 10 месяцев 2022 года составил более 10,3 млрд долларов, а за весь прошлый год - почти 10,2 млрд долл.

Напоминаем:

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В сентябре на украинско-польской границе образовалась очередь из грузовых автомобилей из-за низкой пропускной способности таможни с польской стороны. Очередь достигала 60 километров. Впоследствии стороны договорились о разгрузке пограничного пункта.

Трафик через западную границу Украины существенно вырос в результате российского вторжения, которое заблокировало украинские морские порты. Несмотря на их работу для агропродукции в рамках "зерновой инициативы", торговля морем для других товаров остается заблокированной.

Украина в среду, 29 июня, подписала соглашение о либерализации автомобильных перевозок с ЕС, или "транспортный безвиз", сроком на год. Сейчас обсуждается его продление еще на год.





