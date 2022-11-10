ЄС та Україна працюють над продовженням "транспортного безвізу" ще на рік 

Євросоюз та Україна наразі працюють над тим, щоб продовжити дію Угоди про вантажні перевезення автотранспортом на рік.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Хоча початковий термін дії угоди між ЄС та Україною становить 1 рік, сторони нині працюють над продовженням цього терміну ще на рік. Наразі тривають технічні консультації, зауважили в міністерстві.

Крім того, депутати Європарламенту у четвер ратифікували "транспортний безвіз", після чого документ прямує на ратифікацію в Раді ЄС.

У Мінінфраструктури нагадали, що угода почала діяти ще до завершення процедури ратифікації, одразу після підписання в Ліоні в червні 2022 року. "Транспортний безвіз" скасовує для українських перевізників необхідність отримувати дозволи для виконання двосторонніх і транзитних перевезень територією ЄС.

Завдяки угоді українські водії можуть надалі використовувати українські посвідчення водія та сертифікати про професійну компетентність для водіння в ЄС без необхідності отримувати міжнародне посвідчення водія.

Завдяки підписаній у червні угоді зріс товарообіг автомобільним транспортом на 54%. Так, якщо порівнювати липень – вересень 2022 року проти квітня – червня 2022 року, фізичний обсяг експорту вантажів збільшився на 54%, а імпорту – на 67%. У грошовому вимірі експорт вантажів збільшився на 3,3%, а імпорт – на 38%.

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За цей час стало також більше автоперевізників, які перетинають український кордон до ЄС – за липень-серпень їх стало на 21% більше проти травня-червня цього ж року. У порівнянні з аналогічним періодом торік їхня кількість зросла на 44%. Натомість перевізники стали на 32% частіше перетинати кордон.

Більше про те, що таке "транспортний безвіз" і що це означає для бізнесу, читайте у статті: Товар поїде без обмежень. Що означає для України транспортний "безвіз"

Нагадуємо:

Україна у середу, 29 червня, підписала угоду про лібералізацію автомобільних перевезень з ЄС.