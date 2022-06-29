Україна підписала "транспортний безвіз" з ЄС

Україна у середу, 29 червня, підписала угоду про лібералізацію автомобільних перевезень з ЄС.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Угоду підписали у французькому Ліоні. Вона скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Перемовини про укладання цієї угоди розпочалися ще восени минулого року, але з урахуванням складної логістичної ситуації в Україні, зумовленої блокадою морських портів та пошкодженням транспортної інфраструктури, ЄС значно прискорив процес узгодження угоди.

Крім того, угодою передбачаються заходи зі спрощення визнання водійських документів. Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Термін угоди складає 1 рік з можливістю пролонгації, а тимчасово набирає чинності уже відсьогодні. На постійній основі угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.

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