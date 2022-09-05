Польські перевізники теж влаштували страйк на українському кордоні через черги

фото з facebook найєма

Вантажні перевізники з Польщі приєдналися до страйків українських водіїв через кілометрові черги, які утворилися у пунктах пропуску внаслідок затримок контролю.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.

"Сьогодні на польському пункті пропуску "Дорогуськ" страйк. Водії вантажівок перекрили трасу, щогодини пропускають по дві автівки: одну з товаром і одну порожню", – пише Найєм. За його словами, польські водії висунули три вимоги: пришвидшити фітосанітарний та ветеринарний контроль та перевести службу цілодобовий режим роботи.

Заступник міністра нагадав, що до повномасштабної війни контроль проходили до 80 вантажівок на добу, а в останні дні їхня кількість скоротилася до проміжку від 12 до 25 авто.

"Якщо є об’єктивні причини такого уповільнення роботи, то ми готові зробити від себе усе залежне для прискорення процесу і збільшення пропускної здатності пункту пропуску. Але разом з тим, ми чекаємо і від усіх служб з польського боку такого ж поступу", – наголосив Найєм.

Він нагадав, що Україна пропонувала винести це оформлення за межі пункту пропуску, надати своїх фахівців, організувати перевірку на українському боці та погодитися на варіант колег з Польщі. Попри це, поступу не було і щодня перевірялося дедалі менше автівок.

Черга біля Ягодина, зауважив він, зросла до 54 кілометрів. "Всі розуміють – черга тільки виросте на перекритій трасі, якщо нічого не зміниться у найближчі години, максимум – дні", – додав Найєм. Він пояснив, що простій українських вантажівок у черзі коштує їм щодня приблизно 400 євро на кожній автівці, і за тиждень у черзі перевізник втрачає "не просто гроші, а й будь-який сенс працювати взагалі".

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Цю проблему, переконаний посадовець, має вирішити налагодження цілодобового фітосанітарного і ветеринарного контролю, чого, зокрема, і вимагають польські перевізники.

Найєм зауважив, що останні також вимагають скасувати "транспортний безвіз" для українських перевізників, проте припустив, що це політична вимога польских перевізників, або спричинити додатковий тиск на польський уряд. "Про скасування "транспортного безвізу" не йдеться", – наголосив він.

Нагадуємо:

Кількість вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні постійно зростає через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони. Цього тижня черга з вантажних автівок до пункту пропуску "Ягодин" на польському кордоні перетнула межу у 45 кілометрів, тож водії змушені практично жити на узбіччі.

Проблема з чергами на польському кордоні зʼявилася ще раніше. Зокрема, у пункті пропуску "Ягодин" наприкінці липня утворилися черги, що подекуди сягають 23 км, внаслідок нестачі фітосанітарів з боку Польщі.