Зерновая инициатива: из украинских портов вышли еще 4 судна с агропродукцией

В рамках "зерновой инициативы" в пятницу, 11 ноября, из портов Большой Одессы вышли 4 судна со 120 тысяч тонн продовольствия для стран Азии и Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Эти суда будут перевозить агропродукцию в страны Азии и Европы.

Кроме этого, в портах Большой Одессы под обработкой находятся 25 судов – на них загружают 741 тыс. тонн украинской агропродукции.

В четверг порты приняли под загрузку 4 судна из 148 тыс. тонн агропродукции.

По "зерновому коридору" движется 7 судов под загрузку 198,2 тыс. тонн агропродукции - балкеры вывезут 40 тыс. тонн пшеницы для Ефиопии (BUZBURUN M) и 40 тыс. тонн для Йемена и Афганистана (GOKOVA M).

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

В рамках "зерновой инициативы" в среду, 9 ноября, из портов Большой Одессы вышли три судна с украинским маслом.

Украина надеется на продление "зернового соглашения" по крайней мере на год и его хочет расширить, включив больше товаров и портов.

После возвращения россиян к работе "зерновой инициативы" количество проверенных судов упало до 8-9 в день, хотя во время их проведения инспекторами ООН и Турции количество проверенных судов достигло 46.

В рамках "зерновой инициативы", разблокировавшей украинские порты для экспорта продовольствия, вывезено уже 10 млн тонн украинской агропродукции.