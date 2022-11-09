Україна розраховує продовжити "зернову угоду" мінімум на рік та переглянути умови

Україна сподівається на продовження "зернової угоди" принаймні на рік та її хоче розширити, включивши більше товарів та портів.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков в інтерв’ю Reuters.

"Ми сподіваємося, що не пізніше наступного тижня від наших партнерів Туреччини та ООН ми знайдемо розуміння, і весь ринок також матиме чіткий сигнал щодо подальшого функціонування та продовження ініціативи", – сказав він.

Термін дії "зернової ініціативи" спливає 19 листопада. Вона дозволила поставити на зовнішні ринки близько 10,5 млн тонн українського продовольства, в основному зерна, з моменту її укладення в липні за посередництва Туреччини та ООН.

Васьков розповів, що Україна запропонувала Туреччині та ООН продовжити угоду щонайменше на один рік, а також розширити угоду на порти південної Миколаївської області, яка забезпечувала 35% українського експорту продовольства до вторгнення Росії.

Також Україна вимагала впорядкувати обов'язковий огляд суден, які перевозять продовольство, оскільки Київ вважає, що Росія навмисне гальмує перевірки, щоб зменшити швидкість експорту, зазначив він.

"Ми вже ... вимагаємо впорядкувати перевірки або скасувати перевірки відійшли (суден), тому що це безглуздо. Або збільшити кількість інспекційних груп", – додав заступник міністра.

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За його словами, інспектори Спільного координаційного центру, який курує угоду, проводили лише 12 перевірок на день, а необхідно було 25-30 перевірок.

"Коли Туреччина та ООН провели власні інспекції, вони довели, що можна проводити більше 40 інспекцій на день. Тепер, коли Росія повернулася... ми знову маємо загалом 12 інспекцій на день. Вони не пояснюють (причину затримок), але і не приховують, що роблять це для того, щоб ускладнити роботу коридору", – сказав він.

Також Васьков зазначив, що ні ООН, ні Туреччина не повідомили Києву про висунуті Росією умови продовження угоди. Росія після припинення участі в ініціативі та повернення до неї, заявила, що отримала гарантії, що зерновий коридор не використовуватиметься у військових цілях. В ООН заявили, що продовжать працювати над полегшенням умов для експорту російських добрив.

Васьков наголосив, що Київ виступає за виключно мирне використання зернового коридору, а нинішня угода передбачає експорт добрив. Але наразі не було жодної заявки від суден, які хотіли б перевезти аміак з українських портів.

"Україна підтверджувала і підтверджує, що зерновий коридор тільки для суден, які беруть участь в ініціативі - як у минулому, так і в майбутньому", – сказав заступник міністра.

Нагадуємо:

Після повернення росіян до роботи "зернової ініціативи" кількість перевірених суден впала до 8-9 за день, хоча під час їхнього проведення інспекторами ООН та Туреччини кількість перевірених суден сягала 46.

В рамках "зернової ініціативи", яка розблокувала українські порти для експорту продовольства, вивезено вже 10 млн тонн української агропродукції.