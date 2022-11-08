Росіяни знову гальмують перевірки суден в рамках "зернової ініціативи" 

Після повернення росіян до роботи "зернової ініціативи" кількість перевірених суден впала до 8-9 за день, хоча під час їхнього проведення інспекторами ООН та Туреччини кількість перевірених суден сягала 46.

Про це заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков розповів в інтерв’ю Liga.net.

За його словами, на сьогодні ініціатива стикається з тими ж проблемами, як і у п’ятницю, 28 жовтня – за день до "призупинення" російської участі в ній.

"Спільні інспекції поновились. Всі чотири сторони беруть участь в інспекції. Але їх заплановано зараз в середньому тільки 12 на день, з яких фактично завершується 8-9. Водночас необхідність – 25-30 на добу", – розповів він.

Відповідно до підписаних у Стамбулі домовленостей, у Спільному координаційному центрі утворюються інспекційні групи, які перевіряють судна на вході та виході до Босфорської протоки. До груп входять представники ООН, України, Туреччини та РФ.

Донедавна було п'ять таких груп. Аби збільшити їх кількість, сторони мають додати інспекторів. Зробити це не дозволяла Росія.

При цьому, коли РФ призупинила свою участь в роботі інспекцій, Туреччина та ООН почали перевіряти судна самостійно, і кількість груп зросла до 10. Таким чином 30 жовтня інспектори пропустили 46 суден, а 31 жовтня – ще 39 суден.

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"Ми продовжуємо спілкуватись із партнерами про збільшення кількості інспекцій", – додав Васьков.

На 7 листопада черга на захід в українські порти становила 88 суден, ще 18 завантажених суден чекали інспекцію "на вихід" в турецьких територіальних водах.

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Нагадуємо:

В рамках "зернової ініціативи", яка розблокувала українські порти для експорту продовольства, вивезено вже 10 млн тонн української агропродукції.