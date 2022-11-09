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Зернова ініціатива: з українських портів вийшли три судна з олією

Середа, 9 листопада 2022, 18:48 - Анастасія Жарикова

У рамках "зернової ініціативи" у середу, 9 листопада, з портів Великої Одеси вийшло три судна з українською олією.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"З портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшло 3 судна з 21,6 тис. тонн олії для країн Азії та Європи", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, до українських портів під завантаження рухаються 9 суден.

Нагадуємо:

Україна сподівається на продовження "зернової угоди" принаймні на рік та її хоче розширити, включивши більше товарів та портів.

Після повернення росіян до роботи "зернової ініціативи" кількість перевірених суден впала до 8-9 за день, хоча під час їхнього проведення інспекторами ООН та Туреччини кількість перевірених суден сягала 46.

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В рамках "зернової ініціативи", яка розблокувала українські порти для експорту продовольства, вивезено вже 10 млн тонн української агропродукції.

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Економічна правда
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