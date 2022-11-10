Дело "Укргазбанка": эксзаместителя главы банка арестовали с альтернативой залога

Бывшего топ-чиновника "Укргазбанка", подозреваемого в хищении более 200 миллионов гривен, взяли под стражу с альтернативой залогу.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

В четверг Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу САП и применила к бывшему директору департамента и заместителю Председателя правления "Укргазбанка" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере более 40 млн грн.

В случае внесения средств подозреваемый обязуется:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями;

сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы паспорт для выезда за границу.

Мера пресечения будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно.

Напоминаем:

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком".

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Также подозрение в хищении 206 млн грн государственного банка сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн. грн., среди которых - экспредседатель Нацбанка Кирилл Шевченко.

Эксглава НБУ Кирилл Шевченко считает, что объявление его в розыск по делу хищения 200 млн грн Укргазбанка "является излишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия".

Бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко объявили в международный розыск.