Продажи генераторов и павербанков выросли в 10 раз – АЛЛО

За сентябрь-октябрь среди самых популярных товаров, которые покупали украинцы, - генераторы, зарядные станции и павербанки.

Об этом сообщили в маркетплейсе АЛЛО.

В сети добавляют, что спрос и объем продаж таких товаров стремительно вырос, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

При этом объемы продаж генераторов выросли в 10 раз в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 года.

"В октябре скачок немного уменьшился: превышение объема продаж в этом месяце составляет пять раз.

Средний чек в целом вырос на 82% и составил более 30 тысяч гривен. Наиболее популярные модели, которые выбирают украинцы, - это компактные генераторы 2,5-2,8 кВт. Владельцы частных домов предпочитают двухтопливные генераторы, дизельные и бензиновые, 5,5 кВт и более", - говорится в сообщении.

Сейчас наблюдается дефицит товара на рынке, ведь украинцы стремительно начали покупать генераторы и готовиться к отключению электроэнергии, добавляют в АЛЛО.

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Там отметили, что партнеры маркетплейса пытаются обеспечить наличие товара на складах.

Также сообщается, что спрос на зарядные станции появился именно во время войны, ведь до войны потребители пользовались павербанками. Средний чек зарядных станций за 3-й квартал составляет 28 тысяч гривен.

Объем продаж павербанков вырос в 10 раз по сравнению с 2021 годом.

"Если в довоенные времена пользовались популярностью легкие компактные модели, то сейчас повышенным спросом пользуются более емкие, от 20000 mAh, которые подходят для смартфонов, смарт часов и планшетов. Средний чек за 3 квартал 2022 года составляет 2 тысячи гривен", - рассказали в АЛЛО.

"Сейчас товары категории павербанки есть в наличии в АЛЛО и на рынке в целом, но из-за повышенного спроса возможен дефицит в ноябре и декабре", - говорят в маркетплейсе.

"Спрос на товары маркетплейса АЛЛО во время войны сильно изменился. Сейчас украинцы покупают генераторы, обогреватели, фонари, зарядные станции. Также продолжают покупать необходимую электронику, товары для удаленной работы, обучения и быта - эти категории товаров не теряют популярности, хотя общий спрос снизился.

Продажи одежды, обуви, школьной формы, детских товаров и игрушек упали на 90%. До декабря на генераторы, солнечные панели, повербанки будет наблюдаться дефицит", - заявила операционный директор ГК "АЛЛО" и маркетплейса allo.ua Наталья Панкратова.

Напомним:

Ранее сообщалось, что за последние две недели в Украине наблюдается резкое увеличение спроса на товары, необходимые на случай энергетического кризиса: украинцы ищут способы подготовиться на случай отключения электро-, водо-, тепло- или газоснабжения.

Украинцы на фоне того, как россияне последние два месяца активно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры, тщательнее готовятся к зиме: в сентябре интересуются обогревателями, а в октябре в 6 раз чаще ищут павербанки.

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Экономическая правда