Все разделы
Укр / Рус

Подготовка к зиме: в октябре украинцы в шесть раз чаще ищут павербанки – OLX

Пятница, 21 октября 2022, 12:55 - Алексей Павлыш

Украинцы на фоне того, как россияне последние два месяца активно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры, тщательнее готовятся к зиме: в сентябре интересуются обогревателями, а в октябре в 6 раз чаще ищут павербанки.

Об этом свидетельствует аналитика OLX.

Обогрев и утепление

"В случае отсутствия или перебоев с отоплением классическими обогревателями станут конвекторы, радиаторы, тепловентиляторы, масляные и УФО обогреватели. По данным OLX, их больше всего искали в течение второй недели сентября - 87,4 тысячи раз.

Если же исчезнет электроэнергия, пригодится биокамин на спирте, газовая колонка, буржуйка или твердотопливный котел. Такие товары также больше всего интересовали пользователей в сентябре - почти 243 тысяч поисков, из которых 89% составили буржуйки", - говорится в сообщении.

Теплая домашняя одежда, одеяла и пледы, термобелье, теплые носки и свитера: такой комплект теплых вещей на одного взрослого в октябре обойдется в среднем в 4 000 грн, а собрать его можно с 18 тысяч предложений в онлайне. При этом сам спрос за неполный октябрь возрос кое-где почти до 20 раз по сравнению с августом:

  • теплые носки – 15 694 поисков, в 20 раз больше;
  • теплый свитер – 13 007 поисков, в 8 раз больше;
  • термобелье - 53 146 поисков, в 3 раза больше;
  • домашняя теплая одежда — 23 494 поиска, на 126% больше;
  • теплое одеяло - 123 896 поисков, на 104% больше;
  • плед – 27 872 поисков, на 9% больше.

Еще в августе украинцы стали чаще искать спальные мешки, карематы и палатки – почти 158 тысяч поисков. В среднем подобный набор в октябре обойдется в 7 тысяч гривен (на 11% дороже, чем в августе). При выборе следует обязательно обращать внимание на температурный режим: например Tcomf для спальников и R-value для карематов, говорят в OLX.

ВИДЕО ДНЯ

Товар

Кількість пошуків з серпня по жовтень

Кількість оголошень у жовтні, 

% приріст до серпня

Середня ціна у жовтні, грн

буржуйка

532 378

4 213 (+67%)

5 000

радіатор

228 350

5 289

1 200

конвектор

215 219

3 823 (+36%)

2 480

масляний обігрівач

114 048

835 (+122%)

3 600

тепловентилятор

94 943

2 597 (+102%)

850

газова колонка

42 561

1 100

2 100

обігрівач УФО 

19 466

347 (+37%)

2 500

котел твердопаливний

20 079

460

16 200

біокамін

3 451

109

12 000

Автономное питание

По данным OLX, сравнивая периоды 1-9 октября и 10-16 октября, украинцы:

  • в 6 раз чаще искали павербанки и зарядные станции;
  • в 4 раза больше интересовались генераторами.

При этом выросло не только количество поисков, но и в целом предложение на рынке - наиболее расширился ассортимент зарядных станций.

Товар

Кількість оголошень, серпень 2022

Кількість оголошень, жовтень 2022

Приріст

Дизельний генератор

985

1 060

8%

Павербанк

5 769

6 654

15%

Бензиновий генератор

1 569

1 990

27%

Зарядна станція

354

461

30%

Бензиновые приборы в октябре обойдутся украинцам ориентировочно в 19,5 тыс. грн, а вот дизельные будут дороже почти в 4 раза (70,8 тыс. грн).

"Портативная зарядная станция – например, на 210 Вт*ч со средней стоимостью 15 500 грн сможет трижды подзарядить ноутбук, более 10 раз – телефон, а также поддержать работу холодильника до 3 часов. Для телефонов и ноутбуков не лишним будет павербанк от 20 000 mAh , его средняя цена на OLX в октябре составляет 1300 грн", - говорится в сообщении.

Альтернативное освещение

Цены с августа по октябрь на гирлянды и ночники на батарейках, свечи и кемпинговые фонари не изменились, а вот количество объявлений по продаже гирлянд и свеч увеличилось на 12% и 28% соответственно.

Товар

Кількість оголошень, жовтень 2022

Середня ціна 

у жовтні, грн

Кемпінгова лампа

1 794

350

Нічник на батарейках

784

300

Свічки (набір)

690

150

Гірлянди на батарейках

398

200

Читайте также:

Поддержать энергетический фронт может каждый. Все, что нужно знать об экономии электроэнергии

Готовимся к зиме. Все, что нужно знать об обогревателях – от простых устройств до буржуек

Экономическая правда

энергетика война война техника тепло
Материалы по теме
Россияне заминировали дамбу Каховской ГЭС и планируют историческую катастрофу – Зеленский 20 октября 2022, 21:25
Энергетическое Сообщество усилит поддержку Украины после обстрелов – Минэнерго 20 октября 2022, 21:02
Как сохранить и восстановить энергосистему во время войны 20 октября 2022, 17:39
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте