Подготовка к зиме: в октябре украинцы в шесть раз чаще ищут павербанки – OLX

Украинцы на фоне того, как россияне последние два месяца активно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры, тщательнее готовятся к зиме: в сентябре интересуются обогревателями, а в октябре в 6 раз чаще ищут павербанки.

Об этом свидетельствует аналитика OLX.

Обогрев и утепление

"В случае отсутствия или перебоев с отоплением классическими обогревателями станут конвекторы, радиаторы, тепловентиляторы, масляные и УФО обогреватели. По данным OLX, их больше всего искали в течение второй недели сентября - 87,4 тысячи раз.

Если же исчезнет электроэнергия, пригодится биокамин на спирте, газовая колонка, буржуйка или твердотопливный котел. Такие товары также больше всего интересовали пользователей в сентябре - почти 243 тысяч поисков, из которых 89% составили буржуйки", - говорится в сообщении.

Теплая домашняя одежда, одеяла и пледы, термобелье, теплые носки и свитера: такой комплект теплых вещей на одного взрослого в октябре обойдется в среднем в 4 000 грн, а собрать его можно с 18 тысяч предложений в онлайне. При этом сам спрос за неполный октябрь возрос кое-где почти до 20 раз по сравнению с августом:

теплые носки – 15 694 поисков, в 20 раз больше;

теплый свитер – 13 007 поисков, в 8 раз больше;

термобелье - 53 146 поисков, в 3 раза больше;

домашняя теплая одежда — 23 494 поиска, на 126% больше;

теплое одеяло - 123 896 поисков, на 104% больше;

плед – 27 872 поисков, на 9% больше.

Еще в августе украинцы стали чаще искать спальные мешки, карематы и палатки – почти 158 тысяч поисков. В среднем подобный набор в октябре обойдется в 7 тысяч гривен (на 11% дороже, чем в августе). При выборе следует обязательно обращать внимание на температурный режим: например Tcomf для спальников и R-value для карематов, говорят в OLX.

ВИДЕО ДНЯ

Товар Кількість пошуків з серпня по жовтень Кількість оголошень у жовтні, % приріст до серпня Середня ціна у жовтні, грн буржуйка 532 378 4 213 (+67%) 5 000 радіатор 228 350 5 289 1 200 конвектор 215 219 3 823 (+36%) 2 480 масляний обігрівач 114 048 835 (+122%) 3 600 тепловентилятор 94 943 2 597 (+102%) 850 газова колонка 42 561 1 100 2 100 обігрівач УФО 19 466 347 (+37%) 2 500 котел твердопаливний 20 079 460 16 200 біокамін 3 451 109 12 000

Автономное питание

По данным OLX, сравнивая периоды 1-9 октября и 10-16 октября, украинцы:

в 6 раз чаще искали павербанки и зарядные станции;

в 4 раза больше интересовались генераторами.

При этом выросло не только количество поисков, но и в целом предложение на рынке - наиболее расширился ассортимент зарядных станций.

Товар Кількість оголошень, серпень 2022 Кількість оголошень, жовтень 2022 Приріст Дизельний генератор 985 1 060 8% Павербанк 5 769 6 654 15% Бензиновий генератор 1 569 1 990 27% Зарядна станція 354 461 30%

Бензиновые приборы в октябре обойдутся украинцам ориентировочно в 19,5 тыс. грн, а вот дизельные будут дороже почти в 4 раза (70,8 тыс. грн).

"Портативная зарядная станция – например, на 210 Вт*ч со средней стоимостью 15 500 грн сможет трижды подзарядить ноутбук, более 10 раз – телефон, а также поддержать работу холодильника до 3 часов. Для телефонов и ноутбуков не лишним будет павербанк от 20 000 mAh , его средняя цена на OLX в октябре составляет 1300 грн", - говорится в сообщении.

Альтернативное освещение

Цены с августа по октябрь на гирлянды и ночники на батарейках, свечи и кемпинговые фонари не изменились, а вот количество объявлений по продаже гирлянд и свеч увеличилось на 12% и 28% соответственно.

Товар Кількість оголошень, жовтень 2022 Середня ціна у жовтні, грн Кемпінгова лампа 1 794 350 Нічник на батарейках 784 300 Свічки (набір) 690 150 Гірлянди на батарейках 398 200

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