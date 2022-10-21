Подготовка к зиме: в октябре украинцы в шесть раз чаще ищут павербанки – OLX
Украинцы на фоне того, как россияне последние два месяца активно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры, тщательнее готовятся к зиме: в сентябре интересуются обогревателями, а в октябре в 6 раз чаще ищут павербанки.
Об этом свидетельствует аналитика OLX.
Обогрев и утепление
"В случае отсутствия или перебоев с отоплением классическими обогревателями станут конвекторы, радиаторы, тепловентиляторы, масляные и УФО обогреватели. По данным OLX, их больше всего искали в течение второй недели сентября - 87,4 тысячи раз.
Если же исчезнет электроэнергия, пригодится биокамин на спирте, газовая колонка, буржуйка или твердотопливный котел. Такие товары также больше всего интересовали пользователей в сентябре - почти 243 тысяч поисков, из которых 89% составили буржуйки", - говорится в сообщении.
Теплая домашняя одежда, одеяла и пледы, термобелье, теплые носки и свитера: такой комплект теплых вещей на одного взрослого в октябре обойдется в среднем в 4 000 грн, а собрать его можно с 18 тысяч предложений в онлайне. При этом сам спрос за неполный октябрь возрос кое-где почти до 20 раз по сравнению с августом:
- теплые носки – 15 694 поисков, в 20 раз больше;
- теплый свитер – 13 007 поисков, в 8 раз больше;
- термобелье - 53 146 поисков, в 3 раза больше;
- домашняя теплая одежда — 23 494 поиска, на 126% больше;
- теплое одеяло - 123 896 поисков, на 104% больше;
- плед – 27 872 поисков, на 9% больше.
Еще в августе украинцы стали чаще искать спальные мешки, карематы и палатки – почти 158 тысяч поисков. В среднем подобный набор в октябре обойдется в 7 тысяч гривен (на 11% дороже, чем в августе). При выборе следует обязательно обращать внимание на температурный режим: например Tcomf для спальников и R-value для карематов, говорят в OLX.
|
Товар
|
Кількість пошуків з серпня по жовтень
|
Кількість оголошень у жовтні,
% приріст до серпня
|
Середня ціна у жовтні, грн
|
буржуйка
|
532 378
|
4 213 (+67%)
|
5 000
|
радіатор
|
228 350
|
5 289
|
1 200
|
конвектор
|
215 219
|
3 823 (+36%)
|
2 480
|
масляний обігрівач
|
114 048
|
835 (+122%)
|
3 600
|
тепловентилятор
|
94 943
|
2 597 (+102%)
|
850
|
газова колонка
|
42 561
|
1 100
|
2 100
|
обігрівач УФО
|
19 466
|
347 (+37%)
|
2 500
|
котел твердопаливний
|
20 079
|
460
|
16 200
|
біокамін
|
3 451
|
109
|
12 000
Автономное питание
По данным OLX, сравнивая периоды 1-9 октября и 10-16 октября, украинцы:
- в 6 раз чаще искали павербанки и зарядные станции;
- в 4 раза больше интересовались генераторами.
При этом выросло не только количество поисков, но и в целом предложение на рынке - наиболее расширился ассортимент зарядных станций.
|
Товар
|
Кількість оголошень, серпень 2022
|
Кількість оголошень, жовтень 2022
|
Приріст
|
Дизельний генератор
|
985
|
1 060
|
8%
|
Павербанк
|
5 769
|
6 654
|
15%
|
Бензиновий генератор
|
1 569
|
1 990
|
27%
|
Зарядна станція
|
354
|
461
|
30%
Бензиновые приборы в октябре обойдутся украинцам ориентировочно в 19,5 тыс. грн, а вот дизельные будут дороже почти в 4 раза (70,8 тыс. грн).
"Портативная зарядная станция – например, на 210 Вт*ч со средней стоимостью 15 500 грн сможет трижды подзарядить ноутбук, более 10 раз – телефон, а также поддержать работу холодильника до 3 часов. Для телефонов и ноутбуков не лишним будет павербанк от 20 000 mAh , его средняя цена на OLX в октябре составляет 1300 грн", - говорится в сообщении.
Альтернативное освещение
Цены с августа по октябрь на гирлянды и ночники на батарейках, свечи и кемпинговые фонари не изменились, а вот количество объявлений по продаже гирлянд и свеч увеличилось на 12% и 28% соответственно.
|
Товар
|
Кількість оголошень, жовтень 2022
|
Середня ціна
у жовтні, грн
|
Кемпінгова лампа
|
1 794
|
350
|
Нічник на батарейках
|
784
|
300
|
Свічки (набір)
|
690
|
150
|
Гірлянди на батарейках
|
398
|
200
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Экономическая правда