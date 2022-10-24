В Украине за две недели резко возрос спрос на павербанки, свечи и буржуйки – Rozetka

За последние две недели в Украине наблюдается резкое увеличение спроса на товары, необходимые на случай энергетического кризиса: украинцы ищут способы подготовиться на случай отключения электро-, водо-, тепло- или газоснабжения.

Об этом сообщили в ритейлере Rozetka.

"Почти в четыре раза чаще стали покупать павербанки на сайте онлайн-ритейлера Rozetka, а свечи и газовые горелки – в три раза. Кроме того, наблюдается повышение спроса на электрогенераторы и фонари (в 2,5 раза), а также зарядные устройства и газовые баллоны (в 2 раза). Солнечные панели – в 1,6 раза.

Украинцы уже готовятся к холодной зиме с потенциальными отключениями отопления и электричества. Об этом свидетельствует увеличение спроса на буржуйки на 76% по сравнению с предыдущими месяцами", - заявил директор по маркетингу Rozetka Евгений Образок.

Среди других товаров, на которые вырос спрос: батарейки – на 44%, термосы и термокружки – на 41%, радиоприемники – на 35% и пледы на 12%.

В Rozetka добавили, что средняя стоимость самых популярных моделей павербанков: 500 – 2000 грн.

"Генераторы для более длительного обеспечения электроэнергией можно приобрести как за 10 тыс грн, так и за 25 тыс грн. В светлое время суток зарядить гаджеты можно с помощью солнечных зарядных устройств. Поддерживать работу гаджетов определенное время можно благодаря солнечным панелям, которые стоят от 1000 до 13 000 грн", - резюмировали в ритейлере.

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Средняя цена конвекторов – 2000 – 3000 грн, обогреватели разных видов: инфракрасные (600 – 700 грн), керамические (2000 – 4000 грн) и масляные (3000 – 4000 грн). Стоимость буржуек – от 4000 до 7000 грн.

Напомним:

Украинцы на фоне того, как россияне последние два месяца активно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры, тщательнее готовятся к зиме: в сентябре интересуются обогревателями, а в октябре в 6 раз чаще ищут павербанки.

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Экономическая правда