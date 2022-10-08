С 24 февраля международные партнеры предоставили Украине около 20 миллиардов долларов

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С начала полномасштабной войны международные партнеры Украины предоставили около 20 млрд долларов, в том числе 2,7 млрд долларов было получено от МВФ.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

"МВФ предоставит Украине дополнительные 1,3 млрд долларов! Это означает, что общее финансирование от Фонда с начала войны составит 2,7 млрд долларов. Полученный транш будет направлен на поддержку нашей обороноспособности, выплаты пенсий и социальных программ, а также для ссылки устойчивости нашей экономики", — отметил премьер.

Он добавил, что в целом с начала полномасштабной войны международные партнеры Украины предоставили нам около 20 млрд долларов. Благодаря этим средствам мы понимаем, как сможем финансировать все необходимые расходы в этом году.

Также глава правительства поблагодарил союзников, которые помогают нам выстоять в борьбе за независимость и свободу Украины, и выразил надежду, что на следующий год Украина ожидает новую большую программу МВФ, а также финансирование от США, ЕС и других стран G7.

Напомним:

Исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине около 1,3 миллиарда долларов дополнительного экстренного финансирования в рамках Rapid Financing Instrument.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее сообщалось, что исполнительный совет Международного валютного фонда в пятницу, 7 октября, рассмотрит запрос Украины на 1,3 миллиарда долларов дополнительного экстренного финансирования.

Международный валютный фонд расширил программу экстренного финансирования, в результате чего Украина сможет получить до 1,3 млрд долларов дополнительной помощи.