МВФ у п'ятницю розгляне запит України на $1,3 млрд екстреного фінансування – Reuters

Виконвча рада Міжнародного валютного фонду у п'ятницю, 7 жовтня, розгляне запит України на 1,3 мільярда доларів додаткового екстреного фінансування.

Про це пише Reuters з посиланням на два джерела.

За словами співрозмовників агентства, співробітники МВФ підготували необхідні документи та вважають, що Україна отримала достатні фінансові гарантії від своїх глобальних партнерів, щоб відповідати вимогам МВФ щодо стійкості боргу та претендувати на додаткові надзвичайні фонди.

При цьому у разі схвалення кошти надійдуть із нової програми екстреного кредитування для вирішення проблеми нестачі продовольства, схваленої радою директорів минулого тижня.

Як розповів один із співрозмовників, співробітники МВФ мають зустрітися з українською владою у Відні з 17 жовтня для обговорення планів бюджету та грошово-кредитної політики України. Обговорення заплановані після зустрічей вищого рівня, які відбудуться наступного тижня під час щорічних зборів Світового банку та МВФ.

Читайте також: Програма МВФ воєнного часу: про що влада домовляється з фондом

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Міжнародний валютний фонд розширив програму екстреного фінансування, внаслідок чого Україна зможе отримати до 1,3 млрд доларів додаткової допомоги.

У березні МВФ вже надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни. Максимальний обсяг RFI обмежений 50% квоти країни в МВФ на рік, тобто це був максимальний обсяг для України.

Згодом стало відомо, що Фонд шукає способи надання екстреного фінансування країнам, які зіткнулися з потрясіннями цін на продовольство, спричиненими війною в Україні, і обговорить заходи на засіданні виконавчої ради в понеділок 12 вересня.

13 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає від Міжнародного валютного фонду додаткові 1,4 млрд доларів в рамках програми екстреного фінансування.

Заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован повідомив, що засідання, на якому розблокують кошти, має відбутися наприкінці вересня. Після узгодження програми знадобиться ще 10 днів, щоб кошти надійшли.

Економічна правда