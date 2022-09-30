МВФ може надати Україні додаткові $1,3 мільярда 

Очільниця МВФ Крісталіна Георгієва getty images

Міжнародний валютний фонд розширив програму екстреного фінансування, внаслідок чого Україна зможе отримати до 1,3 млрд доларів додаткової допомоги.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Відповідне рішення Рада виконавчих директорів МВФ затвердила 30 вересня. Ним передбачено розширення інструментів антикризового фінансування (Rapid Financing Instrument, RFI).

Це розширення, або "антишокове продовольче вікно", передбачає надання додаткової антикризової допомоги країнам, які потерпають від суттєвого дефіциту платіжного балансу, викликаного глобальною продовольчою кризою.

"Україна планує скористатися цією можливістю і буде звертатися за додатковою допомогою в сумі близько 1,3 млрд дол. США від МВФ", – заявили в НБУ. "Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже в жовтні".

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У березні МВФ вже надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни. Максимальний обсяг RFI обмежений 50% квоти країни в МВФ на рік, тобто це був максимальний обсяг для України.

Згодом стало відомо, що Фонд шукає способи надання екстреного фінансування країнам, які зіткнулися з потрясіннями цін на продовольство, спричиненими війною в Україні, і обговорить заходи на засіданні виконавчої ради в понеділок 12 вересня.

13 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає від Міжнародного валютного фонду додаткові 1,4 млрд доларів в рамках програми екстреного фінансування.

Заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован повідомив, що засідання, на якому розблокують кошти, має відбутися наприкінці вересня. Після узгодження програми знадобиться ще 10 днів, щоб кошти надійшли.



