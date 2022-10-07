МВФ виділив Україні 1,3 мільярда доларів екстреного фінансування

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Виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько 1,3 мільярда доларів додаткового екстреного фіннсування у рамках Rapid Financing Instrument.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Twitter.

"Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument", – написав глава держави.

Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument. Гроші сьогодні підуть в Україну. Дякую за підтримку @KGeorgieva та виконавчій раді МВФ! October 7, 2022

Він додав, що гроші вже сьогодні будуть перераховані Україні та подякував за підтримку директору-розпоряднику Фонду Кристаліні Георгієвій та виконавчій раді МВФ.

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Раніше повідомлялось, що виконавча рада Міжнародного валютного фонду у п'ятницю, 7 жовтня, розгляне запит України на 1,3 мільярда доларів додаткового екстреного фінансування.

Міжнародний валютний фонд розширив програму екстреного фінансування, внаслідок чого Україна зможе отримати до 1,3 млрд доларів додаткової допомоги.

У березні МВФ вже надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни. Максимальний обсяг RFI обмежений 50% квоти країни в МВФ на рік, тобто це був максимальний обсяг для України.

Згодом стало відомо, що Фонд шукає способи надання екстреного фінансування країнам, які зіткнулися з потрясіннями цін на продовольство, спричиненими війною в Україні, і обговорить заходи на засіданні виконавчої ради в понеділок 12 вересня.

13 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає від Міжнародного валютного фонду додаткові 1,4 млрд доларів в рамках програми екстреного фінансування.

Заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован повідомив, що засідання, на якому розблокують кошти, має відбутися наприкінці вересня. Після узгодження програми знадобиться ще 10 днів, щоб кошти надійшли.