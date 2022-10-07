Мировые цены на продовольствие снижаются шестой месяц подряд – ФАО

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В сентябре мировые цены на продовольствие продолжили тенденцию снижения, которая длится шестой месяц подряд – среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 136,3 пункта, что на 1,5 пункта (1,1%) ниже показателя августа.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

ФАО отмечает, что снижение индекса в прошлом месяце было обусловлено резким падением мировых цен на растительные масла и умеренным снижением цен на сахар, мясо и молочную продукцию, которое было более значительным, чем увеличение индекса цен на зерновые.

"Несмотря на дальнейшее падение, ИПЦФ оказался на 7,2 пункта (5,5%) выше показателя соответствующего периода прошлого года", - отметили в организации.

Среднее значение Индекса цен на зерновые в сентябре составило 147,8 пункта, что на 2,2 пункта (1,5%) выше показателя августа и на 14,9 пункта (11,2%) выше уровня сентября 2021 года.

Мировые цены на пшеницу выросли на 2,2% из-за нарастания неопределенности продолжения Черноморской зерновой инициативы после ноября и возможных последствий этого для экспорта со стороны Украины. А также из-за беспокойства относительно дефицита осадков в Аргентине и Соединенных Штатах Америки

Среднее значение индекса цен на растительные масла составило 152,6 пункта, что на 10,8 пункта (6,6%) ниже по сравнению с показателем августа и является самым низким показателем с февраля 2021 года.

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Это снижение стало отражением падения цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла.

Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию составило 142,5 пункта, что на 0,8 пункта (0,6%) ниже августовского показателя. В сентябре мировые цены на виды молочной продукции умеренно снизились, что в значительной степени отражает влияние на мировые цены на данную продукцию ослабления евро по отношению к доллару США.

Индекс цен на мясо составил 121,4 пункта, что на 0,6 пункта (0,5%) ниже августовского показателя, но на 8,7 пункта (7,7%) выше показателя соответствующего периода прошлого года.

Больше всего в сентябре снизились котировки мировых цен на баранину, что обусловлено влиянием динамики валютных курсов. Также снизились цены на говядину и мясо птицы. Мировые цены на свинину, напротив, продолжили рост.

Индекс цен на сахар составил 109,7 пункта, что на 0,8 пункта (0,7%) ниже значения августа и достигло самого низкого значения с июля 2021 года. Это объясняется благоприятными видами на урожай в Бразилии, крупнейшим в мире экспортером сахара.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что мировые цены на продовольствие продолжают снижаться пятый месяц после рекордного максимума в марте 2022 года.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предоставит 30 тысяч тонн семян озимой пшеницы для аграриев семи регионов Украины, пострадавших от войны с Россией.

Сельскохозяйственная и продовольственная организация ООН (ФАО) планирует обеспечить хранение более 4 миллионов тонн зерна, что составляет 25% общенациональной потребности.