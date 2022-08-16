ФАО допоможе у зберіганні чверті необхідного українцям зерна

пресслужба Міністерства аграрної політики

Сільськогосподарська та продовольча організація ООН (ФАО) планує забезпечити зберігання понад 4 мільйонів тонн зерна, що становить 25% від загальнонаціональної потреби.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики.

ФАО співпрацює з Мінагрополітики над реалізацією Стратегії щодо підтримки зберігання зерна для вирішення поточного дефіциту зерносховищ в Україні. Мета стратегії полягає в наданні аграріям необхідного обладнання для зберігання зерна протягом 2022-2023 років.

"Спільно з Міністерством агрополітики ФАО впроваджує Стратегію щодо зберігання зернових, відповідно до якої ФАО планує забезпечити зберігання 4.07 млн тонн зерна, що становить 25% від загальнонаціональної потреби.

Ми вже завершили тендер і визначаємо потенційних постачальників для закупівлі рукавів для зберігання зернових із допоміжним обладнанням, а також модульних зерносховищ" – розповів голова офісу ФАО в Україні Пʼєр Вотьє.

Він додав, що однією з важливих вимог для отримання обладнання для тимчасового зберігання буде реєстрація в Державному аграрному реєстрі".

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Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки Канади розпочала проєкт на суму 52 мільйони канадських доларів (40 млн дол США) для розв’язання проблеми дефіциту зерносховищ в Україні.

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Економічна правда