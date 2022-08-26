ФАО надасть українським агровиробникам 30 тонн насіння озимої пшениці: умови

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) надасть 30 тисяч тонн насіння озимої пшениці для аграріїв семи регіонів України, які постраждали від війни з Росією.

Про це повідомили в організації, передає Інтерфакс-Україна.

Організація за фінансової підтримки уряду Японії надасть по дві тонни насіння пшениці озимої для 1,5 тис. аграріїв, які обробляють ділянки сумарною площею не більше 50 га.

Така підтримка спрямована на забезпечення успішного проведення найближчої посівної кампанії агровиробниками з Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської та Харківської областей.

За програмою, кожен із 1,5 тис. відібраних одержувачів допомоги отримає по дві тонни насіння пшениці озимої в тарі по 50 кг.

Перевага надаватиметься фермерам, які мають документальне підтвердження шкоди, заподіяної внаслідок вторгнення РФ в Україну.

Обрані для участі у програмі сільгоспвиробники мають самостійно забрати насіння з точок видачі, встановлених ФАО на території кожної з семи областей.

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Для отримання допомоги від ФАО необхідно до 4 вересня зареєструватися через Google-форму та підтвердити свою реєстрацію у Державному аграрному реєстрі.

Обиратимуть кандидатів за такими критеріями:

претендент має бути зареєстрований відповідно до законодавства України;

обробляти 20-50 га землі;

здійснювати господарську діяльність не менше року.

Не зможуть претендувати на допомогу:

підприємства, які вирощують та самостійно переробляють с/г культури;

підприємства із складу агрохолдингів;

аграрії, які вже одержують допомогу або інші гранти від ФАО;

підприємства, які отримують аналогічну допомогу за іншими державними або регіональними програмами підтримки.

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