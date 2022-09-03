Индекс продовольственных цен в мире снижается пятый месяц подряд – ФАО

gettyimages

Мировые цены на продовольствие продолжают снижаться пятый месяц после рекордного максимума в марте 2022 года.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Снижение продовольственных цен в мире является положительной тенденцией и все же августовские показатели на – 7,9% выше, чем годом ранее.

Индекс цен на растительные масла снизился на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс цен на зерновые на 1,4% снизился по сравнению с июлем, но вырос на 11,4% значение августа 2021 года.

Индекс цен на мясо в августе на 1,5% ниже чем в июле, что также стало вторым подряд месячным понижением с рекордно высокого уровня, достигнутого в июне 2022 года, но остался на 8,2% выше своего соответствующего значения год назад.

Несмотря на снижение индекса цен второй месяц подряд на молочные продукты, он все один на 23,5% выше года назад.

В августе мировые цены на пшеницу упали на 5,1%, зафиксировав понижение третий месяц. Это обусловлено улучшением перспектив производства, особенно в Канаде и США и РФ, а также возобновлением экспорта из портов Черного моря из Украины впервые за пять месяцев.

ВИДЕО ДНЯ

Тем не менее мировые цены на пшеницу остались на 10,6% выше своих значений в августе прошлого года.

Стремительный рост базового индикатора мировых цен на продовольствие произошел в марте, достигнув исторического максимума – 12,6%. Индекс цен на продовольствие ФАО составил 159,3 пункта, что на 33,6% выше, чем в марте 2021 года.

В ФАО прогнозируют, что мировое выращивание зерновой продукции снизится на 39,7 млн. тонн.

Напомним:

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предоставит 30 тысяч тонн семян озимой пшеницы для аграриев семи регионов Украины, пострадавших от войны с Россией.

Сельскохозяйственная и продовольственная организация ООН (ФАО) планирует обеспечить хранение более 4 миллионов тонн зерна, что составляет 25% общенациональной потребности.