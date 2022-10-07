Оккупанты в четверг, 6 октября, похитили печать Запорожской АЭС, удостоверяющую право подписи документов. Президент "Энергоатома", и.о. гендиректора ЗАЭС Петр Котин издал приказ о введении в действие новой печати и признании недействительной украденной печати предыдущего образца.

Об этом сообщают в "Энергоатоме".

"Продолжая попытки рейдерского захвата Запорожской АЭС, вчера оккупанты похитили печать предприятия, удостоверяющего право подписи документов.

В связи с этим президент ГП "НАЭК "Энергоатом", и.о. генерального директора ЗАЭС Петр Котин издал приказ о введении в действие новой печати ОП "Запорожская АЭС" и признании недействительной украденной печати предыдущего образца, которая использовалась до 5 октября 2022 г. года", - говорится в заявлении украинской компании.

фото: энергоатом

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Экономическая правда