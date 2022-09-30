РФ заставляет украинских работников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом"  

Российские оккупанты заставляют украинских работников на Запорожской атомной электростанции подписывать контракты с "Росатомом", чтобы дальше на ней работать.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка

На заседании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг он заявил, что "Росатом" направил больше своих представителей на ЗАЭС, чтобы обеспечить "смену собственника" после незаконной аннексии территории Россией.

"Эти представители "Росатома" заявили, что на тот момент Запорожская атомная электростанция будет принадлежать "Росатому" и поэтому в течение двух недель все работники должны написать заявление на переход к "Росатому", - сказал Цимбалюк. Мы призываем МАГАТЭ сказать твердое "нет"".

Сейчас все реакторы Запорожской АЭС остановлены, а охлаждение обеспечивается за счет подключения к украинской электросети.

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Напоминаем:

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Президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" об аннексии оккупированных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Россияне оккупировали ЗАЭС 4 марта, с тех пор оккупанты регулярно обстреливали объект, что грозит ядерной катастрофой.

25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. С тех пор отдельные энергоблоки возвращались в сеть на небольшие промежутки времени, но с 11 сентября она полностью остановлена. Восстановлена связь со второй резервной линией электропередач.

6 сентября МАГАТЭ обнародовало отчет о визите в Энергодар и подтвердило, что Россия держит военный персонал и военную технику на территории Запорожской АЭС.





