"Я не был удобным главой Нацбанка": Шевченко заявил о двухлетнем политическом давлении

Эксглава НБУ Кирилл Шевченко заявил о политическом давлении во время его пребывания в должности и прокомментировал оглашение ему подозрений от САП и НАБУ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что когда объявил свое решение уйти в отставку, осознавал ответственность за финансовую стабильность и репутацию страны накануне сверхважного заседания Совета МВФ (7 октября) и потому решил назвать лишь одну из причин отставки — ухудшение состояния здоровья.

"Я не стал говорить о почти двухлетнем политическом давлении, которое усилилось накануне моего решения и, собственно, обусловило серьезное ухудшение проблем со здоровьем. Я не был удобным Главой Национального банка", - написал он.

Бывший глава Нацбанка поделился, что информация об объявлении подозрения стала для него неожиданной. Об этом он узнал из СМИ, находясь за границей на лечении.

"Официально заявляю: озвученные правоохранителями "выявленные факты" являются результатом преждевременных выводов, сделанных на основе поспешных и недоказанных суждений. Я готов отвечать за каждую свою подпись! Поскольку каждое соглашение, заключенное Укргазбанком при моем руководстве, было на 100% рыночным", – заявил он.

Возобновление расследования по более чем трехлетнему уголовному делу именно сейчас Шевченко считает проявлением политического преследования и сведением счетов и говорит, что сам факт дела периодически использовался для репутационных атак на него.

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"Таким образом, меня пытались — но безрезультативно, — склонить к решениям, которые я считаю вредными для финансовой стабильности государства и угрозой для институциональной независимости НБУ.

Существуют другие факторы, прямо свидетельствующие о внепроцессуальной природе такого преследования, но сегодня я о них говорить не буду. Занимаюсь формированием своей правовой позиции по этому вопросу", – резюмировал он.

Напоминаем:

В четверг, 6 октября, Верховная Рада уволила Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

В этот же день Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком". Следствие считает, что должностное лицо причастно к хищению более 200 миллионов средств государственного банка.

Во вторник, 4 октября, источники ЭП сообщали об увольнении главы НБУ по собственному желанию.

Позже Кирилл Шевченко подтвердил свое решение уйти в отставку, связывая это с проблемами со здоровьем.