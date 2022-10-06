НАБУ и САП сообщили о подозрении главе НБУ Шевченко

НБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком".

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что САП и НАБУ разоблачили противоправную деятельность должностных лиц государственного АБ "Укргазбанк", которая привела к убыткам в сумме более 206 млн. гривен.

В ходе расследования правоохранители установили, что руководство банка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовали ее для хищения денежных средств.

В ведомстве добавили, что для этого должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы "агентами" банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие услуги банк ежемесячно незаконно выплачивал этим лицам денежное вознаграждение.

Следствием установило, что в течение 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн. гривен.

В указанном деле о подозрении сообщено 5 основным фигурантам данного преступления, среди которых действующий Глава НБУ Кирилл Шевченко, бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

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"Факты изложенные в сообщении о подозрении не касаются периода пребывания действующего главы Нацбанка в должности и исполнения им полномочий руководителя центрального банка Украины", – подчеркнули в САП.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Экономическая правда



