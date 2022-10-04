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Кирилл Шевченко потеряет должность главы НБУ — источники

Вторник, 4 октября 2022, 19:07 - Экономическая правда

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в ближайшее время уйдет со своей должности.

Об этом Экономической правде сообщили несколько источников во власти.

Как сообщают собеседники ЭП, Кирилл Шевченко написал заявление об отставке. Решение о его увольнении было согласовано 4 октября. Пока редакция пытается узнать больше деталей этого решения.

"Кирилла Шевченко сегодня устранят. Решение принято", — отметил один из чиновников.

Кирилла Шевченко назначили главой Национального банка 16 июля 2020 года. Назначение произошло после громкого скандала с увольнением предыдущего главы НБУ Якова Смолия, объявившего об отставке из-за политического давления со стороны властей.

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