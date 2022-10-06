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Рада уволила Шевченко с должности главы НБУ

Четверг, 6 октября 2022, 15:43 - Роман Кравец, Алексей Павлыш

Верховная Рада уволила Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

За такое решение проголосовали 263 народных депутата, сообщил ЭП источник в Раде.

Во вторник глава Национального Банка Кирилл Шевченко официально подтвердил, что уходит в отставку. Он заявил, что принял такое решение "в силу причин, связанных со здоровьем".

Кирилла Шевченко назначили главой Национального банка 16 июля 2020 года. Назначение произошло после громкого скандала с увольнением предыдущего главы НБУ Якова Смолия, объявившего об отставке из-за политического давления со стороны властей.

Должность главы НБУ, вероятно, достанется бывшему председателю правления Ощадбанка Андрею Пышному. Эту информацию ЭП подтвердили не связанные между собой собеседники, приближенные к Офису президента, правительству и профильному комитету парламента.

Напомним:

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности Председателя Национального банка Украины.

ВИДЕО ДНЯ

В среду президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

В четверг, 6 октября, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком".

Читайте больше о причинах увольнения и вероятном преемнике Шевченко на посту читайте в статье: Отставка главы НБУ на фоне войны. Почему Зеленский меняет руководителя Нацбанка?

Экономическая правда

Рада НБУ Кирилл Шевченко
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