Рада уволила Шевченко с должности главы НБУ
Верховная Рада уволила Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.
За такое решение проголосовали 263 народных депутата, сообщил ЭП источник в Раде.
Во вторник глава Национального Банка Кирилл Шевченко официально подтвердил, что уходит в отставку. Он заявил, что принял такое решение "в силу причин, связанных со здоровьем".
Кирилла Шевченко назначили главой Национального банка 16 июля 2020 года. Назначение произошло после громкого скандала с увольнением предыдущего главы НБУ Якова Смолия, объявившего об отставке из-за политического давления со стороны властей.
Должность главы НБУ, вероятно, достанется бывшему председателю правления Ощадбанка Андрею Пышному. Эту информацию ЭП подтвердили не связанные между собой собеседники, приближенные к Офису президента, правительству и профильному комитету парламента.
Напомним:
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности Председателя Национального банка Украины.
В среду президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.
В четверг, 6 октября, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком".
Читайте больше о причинах увольнения и вероятном преемнике Шевченко на посту читайте в статье: Отставка главы НБУ на фоне войны. Почему Зеленский меняет руководителя Нацбанка?
Экономическая правда