Комитет Рады поддержал увольнение Шевченко с должности главы НБУ

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Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности Председателя Национального банка Украины.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

"Фактически, обсуждения не было. Депутаты только поблагодарили господина Шевченко за его работу", - добавил он. Решение поддержали 18 членов комитета, один нардеп воздержался.

По словам Железняка, рассмотрение в парламентском зале планируется в "ближайшие дни".

Читайте больше о причинах увольнения и вероятном преемнике Шевченко на посту читайте в статье: Отставка главы НБУ на фоне войны. Почему Зеленский меняет руководителя Нацбанка?

Напоминаем:

Во вторник глава Национального Банка Кирилл Шевченко официально подтвердил, что уходит в отставку.

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Должность главы НБУ, вероятно, достанется бывшему председателю правления Ощадбанка Андрею Пышному. Эту информацию ЭП подтвердили не связанные между собой собеседники, приближенные к Офису президента, правительству и профильному комитету парламента.

В среду президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.