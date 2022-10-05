Комитет ОПЕК+ согласился сократить суточную добычу нефти на 2 миллиона баррелей – Reuters

Ключевые министры ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 3 источника в ОПЕК+.

"Три источника в ОПЕК+ сообщили, что ключевые министры ОПЕК+ (совместный министерский мониторинговый комитет) согласовали сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в день", - пишет агентство.

На фоне этого сообщения стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель впервые с 21 сентября.

Это самое большое сокращение добычи нефти со времен пандемии COVID в 2020 году. Он будет действовать с ноября.

Перед этим Reuters писало об ожиданиях, что ОПЕК+ настроен на серьезное сокращение целевых показателей добычи нефти, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов и других стран.

"Потенциальное сокращение ОПЕК+ может спровоцировать возобновление цен на нефть, которые упали примерно до 90 долларов со 120 долларов три месяца назад из-за опасений глобальной экономической рецессии, роста процентных ставок в США и укрепления доллара", - пишет агентство.

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Отмечалось, что ОПЕК+, в которую входят Саудовская Аравия и Россия, работает над сокращением добычи на 1-2 миллиона баррелей в день.

При этом Соединенные Штаты подталкивали ОПЕК не продолжать сокращение.

"Могут быть дальнейшие политические реакции со стороны США, включая дополнительный выпуск стратегических запасов", - заявили в Citi, имея в виду антимонопольный законопроект США против ОПЕК.

JP Morgan также заявил, что ожидает, что Вашингтон примет контрмеры, высвободив дополнительные запасы нефти.

"Решение техническое, а не политическое", - сказал журналистам министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухайль аль-Мазруи.

"Мы не будем использовать его как политическую организацию", - сказал он, добавив, что беспокойство по поводу глобальной рецессии будет одной из ключевых тем.

Напомним:

Саудовская Аравия и Россия настаивают на серьезных сокращениях добычи нефти накануне встречи картеля ОПЕК+ в среду, что, вероятно, повлечет за собой контрмеры США.

Экономическая правда