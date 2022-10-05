ЗАЭС подключена только к одной линии питания, что очень "ненадежно".

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Подача электроэнергии на временно оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС очень ненадежна.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает The Guardian.

Ситуация с внешним питанием продолжает оставаться крайне нестабильной. Пока есть одно внешнее подключение, но оно, я бы сказал, хрупкое. Есть одна линия, которая питает станцию", – сообщил он, выступая по телефону из Украины перед участниками Форума энергетической разведки в Лондоне.

Также Гросси подтвердил, что после визита в Украину планирует отправиться в Россию с целью переговоров по организации зоны безопасности вокруг украинских АЭС.

Напоминаем:

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что отправился в Киев.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси планирует посетить Киев и Москву на этой неделе с целью проведения переговоров по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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