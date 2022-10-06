Бюджетный комитет Рады поддержал выводы к госбюджету-2023

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять за основу и в целом выводы и предложения в бюджет на 2023 год.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук, первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Комитет рассмотрел предоставленные народными депутатами предложения к проекту бюджета на 2023 год и по результатам рассмотрения рекомендовал принять соответствующее постановление за основу и в целом.

По словам Железняка, из 1270 поправок комитет поддержал только четыре. А именно, предлагается:

На 2 млрд грн увеличить расходы по новой бюджетной программе "Государственный фонд регионального развития";

Дополнительные 1,3 млрд грн направить на мероприятия в сфере защиты национального информационного пространства;

Увеличить на 446 млн грн финансирование социальной защиты детей и семьи;

Еще 100 млн грн направить на поддержку системы государственного иновещания Украины.

Все расходы предлагают увеличить за счет резервного фонда.

Бюджетные выводы поддержали 19 членов комитета, еще двое - воздержались.

Мельничук напомнил, что в случае принятия постановления Верховной Радой, проект закона о Государственном бюджете Украины на 2023 год будет считаться принятым в первом чтении.

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Напомним:

Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2023 год, теперь он направляется на рассмотрение Верховной Рады.

Согласно Бюджетному кодексу, правительство должно одобрить проект закона о госбюджете на следующий год и подать его в парламент до 15 сентября года, предшествующего плановому.

Верховная Рада, как определено Регламентом, рассматривает проект госбюджета в первом чтении не позднее 20 октября. До 3 ноября правительство должно вернуть ВР документ с учетом предоставленных нардепами Бюджетных заключений.