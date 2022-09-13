Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год
Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2023 год, теперь он направляется на рассмотрение Верховной Рады.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в Facebook.
"Госбюджет-2023 - это бюджет страны, которая станет сильнее, укрепит свою обороноспособность, сможет восстанавливаться после нанесенного ущерба из-за российской вооруженной агрессии, а также заботиться о нуждающихся гражданах", - написал Марченко.
Хотя проект бюджета не опубликован, уже известно некоторые детали:
- более триллиона гривен будет направлено на сектор безопасности и обороны;
- минимальная заработная плата останется на уровне декабря 2021 года, то есть 6500 грн.;
- около 5,5 млрд грн будут заложены на обеспечение жильем ветеранов войны;
- расходы на государственные предприятия, аппарат и институты сократят;
- появится фонд восстановления, куда направят конфискованные российские активы.
Приоритетом государственного бюджета на следующий год, как отмечали ранее в Минфине, будет сектор безопасности и обороны и обеспечение всех социальных обязательств государства.
Напоминаем:
Согласно Бюджетному кодексу, правительство должно одобрить проект закона о госбюджете на следующий год и подать его в парламент до 15 сентября года, предшествующего плановому.
Верховная Рада, как определено Регламентом, рассматривает проект госбюджета в первом чтении не позднее 20 октября. До 3 ноября правительство должно вернуть ВР документ с учетом предоставленных нардепами Бюджетных заключений.
Правительство планирует снизить финансирование государственного бюджета в 2023 году до 3 млрд долларов в месяц с 5 млрд долларов в этом году