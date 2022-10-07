Рада утвердила проект госбюджета-2023 в первом чтении

Верховная Рада утвердила проект госбюджета на 2023 год в первом чтении.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель главы Налогового комитета Ярослав Железняк.

По его словам, после почти трех часов обсуждения правок "за" проголосовал 251 нардеп ("Слуга народа" - 194, "ЕС" - 0, "Батькивщина" - 0, "Платформа за жизнь и мир" - 17, "За будущее" - 1, "Голос" - 7, "Доверие" - 17, "Восстановление Украины" - 11, внефракционные - 4).

"Часа два рассматривали правки. В результате ничего не изменилось. Осталось лишь две "балансовые правки" (те что прямо прописаны в заключении Комитета): +2 млрд ДФРР (Государственный фонд регионального развития – ред.); +446 млн соцзащиты детей и семь ", - написал Железняк.

По его словам, в зале удалось сбить правку об увеличении финансирования "Марафона" на 1,4 млрд, также сбили правку №230 (по реабилитации лиц с инвалидностью), №277 (дополнительные права КМУ).

"Все остальные правки остались как в решении Комитета, так и на добрую волю правительства.

Разбирательство во втором чтении планируется уже в октябре", - добавил нардеп.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте подробнее: 50% бюджета – на войну. На что будет жить Украина в 2023 году?

Напомним:

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять за основу и в целом выводы и предложения в бюджет на 2023 год.

Народные депутаты подали 1270 поправок в проект закона о государственном бюджете Украины на 2023 год.

Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2023 год, теперь он направляется на рассмотрение Верховной Рады.

Согласно Бюджетному кодексу, правительство должно одобрить проект закона о госбюджете на следующий год и подать его в парламент до 15 сентября года, предшествующего плановому.

Верховная Рада, как определено Регламентом, рассматривает проект госбюджета в первом чтении не позднее 20 октября. До 3 ноября правительство должно вернуть ВР документ с учетом предоставленных нардепами Бюджетных заключений.

Экономическая правда