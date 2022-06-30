Окупанти кажуть, що вивезли перше судно з краденим зерном з Бердянську

Російська окупаційна "влада" Запорізької області заявила про те, що з порту Бердянська відправилося перше судно з зерном – росіяни крадуть його в українських фермерів.

Про це пишуть кремлівські ЗМІ з посиланням на призначеного окупантами нібито головою окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького.

За його словами, на судні знаходиться 7 тисяч тонн зерна, яке прямує до "дружніх країн". Раніше повідомлялося, що Росія вивозить крадене українське зерно, зокрема, до Сирії.

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Нагадуємо:

Зерно, яке російські окупанти крадуть в українських фермерів на тимчасово окупованих територіях, серед іншого вивозиться в Сирію, куди агресор відправив вже 100 тисяч тонн пшениці вартістю 40 млн доларів.

У Мінагрополітики кажуть, що росіяни викрали близько 500 тис тонн зерна – третину обсягу, що перебуває на окупованих територіях. Частину цього зерна вони спробували "проекспортувати" до Єгипту.