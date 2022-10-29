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Турция выпустит свой первый электромобиль отечественного производства, поскольку Эрдоган стремится подчеркнуть экономические успехи страны перед выборами в следующем году.

Об этом сообщает Bloomberg.

Турецкая Automobile Joint Venture Group или Togg планирует инвестировать 22 млрд лир (1,2 млрд долларов) в проект и производить 175 000 автомобилей в год.

Турецкий электромобиль к 2025 году будет состоять из 65% деталей местного производства, по словам компании, по сравнению с 51% изначально. Компания заявила, что планирует выпустить 1 млн автомобилей к 2030 году, и что проект принесет 50 млрд долларов в экономику Турции в течение следующих 15 лет.

Государство со своей стороны также поддерживает проект снижением налогов, бесплатной землей, низкой стоимостью заимствований и гарантией закупки 30 000 автомобилей в год до конца 2035 года.

Как отмечает издание, на фоне углубления экономических проблем страны из-за стремительного роста инфляции, вызванного снижением процентной ставки центральным банком, правящая партия Турции хочет продемонстрировать крупные проекты для улучшения своих позиций перед выборами.

По данным отраслевой ассоциации ODD, за первые девять месяцев 2022 года продажи автомобилей упали на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад был вызван падением лиры на 28% против доллара в этом году, что сделало её вторым худшим показателем на развивающихся рынках.

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Однако инфляция лиры положительно повлияла на экспорт, поскольку Турция является важным центром производства автомобилей для Европы. Крупные автопроизводители, включая Ford, Toyota и Mercedes Benz, имеют заводы в стране. В сентябре производство автомобилей в Турции выросло на 20,5%, поскольку экспорт автомобилей вырос на 11,3% за год в долларовом эквиваленте.

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