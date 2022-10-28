Виробник Bayraktar планує завершити будівництво заводу в Україні за два роки

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Турецька компанія Baykar Makina планує завершити будівництво виробничого заводу в Україні за два роки.

Про це заявив виконавчий директор Халук Байрактар, передає Reuters.

Він розповів, що плани з будівництва просуваються, незважаючи на деякі перешкоди, створені вторгненням Росії.

"Наш план реалізується. Зараз у нас є архітектурний проект. Фаза детального проектування закінчена. І ми будемо рухатися власне до будівництва... протягом двох років ми хотіли б це закінчити", – сказав Байрактар.

Агентство зазначає, що Україна займає важливе місце в ланцюжку поставок Baykar, особливо що стосується нового важкого безпілотника Akinci та безпілотним винищувачем Kizilelma, або Golden Apple, які зараз розробляються. Обидва використовують українські двигуни від "Мотор Січ" та "Івченко-Прогрес".

Нагадуємо:

Гендиректор компанії Baykar Makina Халук Байрактар планує у майбутньому виробляти в Україні безпілотні винищувачі Bayraktar Kizilelma, а також безпілотники Bayraktar TB2 та Bayraktar Akinci.

ВІДЕО ДНЯ

Будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar турецької компанії Baykar може тривати декілька місяців, запустити його планують у 2023 році.

Турецька компанія Baykar – виробник ударних безпілотних апаратів Bayraktar – вже зареєструвалась в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва.

У лютому Україна й Туреччина під час зустрічі президентів у Києві підписали угоду, яка розширює виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії "Байкар" в Україні.

Директор турецького виробника безпілотників Baykar Халук Байрактар і директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут підписали у Стамбулі меморандум про подальше партнерство.